Un viaggio nella musica per "Principi e Gentlemen" con Accademia Bizantina

Il secondo appuntamento della stagione di "Libera la musica" propone un programma che dà conto di vari esempi di musicisti italiani che, per varie ragioni, adottarono nel ‘700 la Gran Bretagna come seconda patria (come Corelli, Matteis o Geminiani) affiancandogli compositori d’Oltremanica quali Purcell od Oswald.

Lunedì 13 gennaio, ore 21, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo è Accademia Bizantina, guidata dal primo violino Alessandro Tampieri, a condurci in questo viaggio “da musica per Principi a musica per Gentlemen”.

E prosegue la novità di quest’anno di Libera la musica, ossia l’appuntamento prima di ogni concerto con l’aperitivo in compagnia del musicologo Bernardo Ticci, con il quale approfondire il programma che seguirà e scoprire nuovi punti di vista di un repertorio così intrigante.