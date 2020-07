Un viaggio tra brani intramontabili e grandi artisti con la Toscanini Next

Sabato 4 luglio la rassegna Classe al chiaro di Luna continua con il concerto "Evergreen & Pop" con protaogonista un ensemble de La Toscanini Next. Appuntamento alle 21 al Museo Classis.

La formazione ristretta della Toscanini Next propone brani intramontabili e grandi artisti della musica con la ricerca di nuovi repertori per coinvolgere generi, stili e sonorità differenti: dal jazz al contemporaneo, dal musical all'elettronica, dalla classica al pop sinfonico.

La Toscanini Next è un’orchestra formata da 51 musicisti under 35, che ricerca nuovi repertori in grado di coinvolgere generi e stili differenti. E’ al contempo un progetto innovativo, un campus musicale, nato per dare una formazione e lavoro a giovani musicisti.

Prezzo unico: € 12. Disabili con accompagnatore: € 7 (accompagnatore) e ingresso omaggio per il disabile (solo in biglietteria)