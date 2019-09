Un 'White Party' tra musica e food truck romagnoli

E’ in programma nella serata di martedì 10 settembre al Tiro a Volo di via Coronella 100, a Chiesanuova, il "White Party", organizzato da un gruppo di ragazzi di Conselice e sostenuto dal Comune. La serata è divisa in due parti: si comincia alle 19 con una cena pic-nic grazie a “Fantasie romagnole”, un food truck che servirà cibi tipici romagnoli; alle 21 ci sarà un giovane dj conselicese, Mitchdeejay, che accompagnerà la serata con la sua musica. E’ importante che tutti i partecipanti vestano almeno un capo di abbigliamento bianco.

“L'idea nasce dalla voglia di molti di noi di fare qualcosa per il territorio conselicese – spiegano Riccardo e Giulia, due degli organizzatori - per mostrare le opportunità che i giovani possono avere anche qui da noi. E siamo molto contenti del fatto che l’amministrazione comunale ci ha sostenuto con entusiasmo”.