Una biciclettata tra i murales della città

L’associazione Culturale Indastria, in compartecipazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna, in collaborazione con FIAB Ravenna, organizza una Biciclettata tra i murales nella giornata di sabato 25 maggio con partenza alle ore 16:00 presso Magazzeno Art Gallery, in via Magazzini Posteriori 37. Arrivo previsto alle ore 18:00 in via Tomaso Gulli 249, dove si svolgerà la festa di vicinato di Gullinsieme.

La biciclettata attraverserà tutta la Darsena di città ammirando i vecchi e i nuovi murales della quinta edizione del Festival Subsidenze, realizzati da NemO’s, Ericailcane, Bastardilla e Basik.

Gli organizzatori del festival accompagneranno il pubblico lungo tutto il percorso. Per chi verrà da fuori Ravenna ci sarà la possibilità di noleggiare la bicicletta presso il Darsena PopUp.