Una Bohème jazzata in piazza San Francesco

Martedì 7 agosto, alle 21.15, in piazza San Francesco, si terrà il secondo appuntamento della rassegna musicale Sotto le Stelle di Galla Placidia, alla sua XV edizione, in cui verrà presentata la rielaborazione in chiave jazz della Bohème di Giacomo Puccini nella versione del pianista toscano Riccardo Arrighini.

Si tratta di una rielaborazione per attori, cantanti, tromba e pianoforte in cui ci sarà un originale incontro tra le indimenticabili melodie di Puccini ed armonie jazzistiche, ritmi afroamericani e improvvisazioni virtuosistiche, in cui spiccheranno le arie quali Che gelida manina, Mi chiamano Mimì e il Valzer di Musetta.

A fianco di Arrighini ci sarà il trombettista Andrea Tofanelli, uno dei più apprezzati trombettisti a livello internazionale, l’attore Jacopo Vettori, scuderia Gassman, che racconterà il libretto e le gesta dei bohémiennes e la splendida voce della cantante Valentina Gianni.

Il concerto è ad ingresso libero ed è organizzato da Ensemble Mariani per conto dell’assessorato al Turismo del Comune.

La direzione artistica è a cura di Matteo Salerno.