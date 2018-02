Una buona opportunità per conoscere lingua e cultura coreana

Presso lo Spazio Culturale ScambiaMenti sono aperte le iscrizioni per il corso di lingua e cultura coreana. Il corso è a numero chiuso e inizierà in data 20 febbraio. La partecipazione è gratuita e le lezioni si svolgeranno presso la sede di via Ippolito Nievo n.2, a Cervia, nei locali dell’ex Centro per l’Impiego (in prossimità della caserma dei Carabinieri di Cervia).

Il corso si svilupperà in due appuntamenti a settimana, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00.

Per la lingua coreana, Scambiamenti metterà a disposizione dei partecipanti un percorso formativo di sicura efficacia. Sarà presente l’insegnate che, si impegnerà a divulgare la lingua e la cultura della Corea, si stima che oltre 70 milioni di persone parlino il coreano.

Il corso rappresenta perciò un’occasione unica per acquisire la propria conoscenza in una nuova lingua e cultura migliorando le proprie competenze.

Per informazioni si può contattare telefonicamente ScambiaMenti al numero 338 2196514.

Lo Spazio Culturale è inoltre presente su Facebook attraverso cui è possibile sia mettersi in contatto che restare aggiornati su tutte le molteplici attività in corso.

Il blog di riferimento è http://scambiamenti.blogspot.com .

Per iscriversi al corso è sufficiente presentarsi presso la sede di Scambiamenti in via Nievo 2 negli orari di apertura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 o inviando una semplice e-mail all’indirizzo scambiamenti@comunecervia.it contenente: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail abitualmente usato e la motivazione per cui si intende iscriversi.