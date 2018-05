Una camminata “Di Torre in Torre”

Anche quest'anno Faenza partecipa alla Wellness Week, la settimana del benessere e dei sani stili di vita giunta alla sua quarta edizione, che dal 18 al 27 maggio proporrà oltre 300 eventi dedicati a sport, cultura, sana alimentazione e movimento all’aria aperta. Per l’occasione l’associazione Torre di Oriolo, insieme all’associazione sportiva Leopodistica di Faenza, organizza “Di Torre in Torre”, una camminata non competitiva per scoprire il fascino del territorio faentino e delle sue torri.

L’appuntamento è per sabato 19 maggio con l’iscrizione alle 16.30 e la partenza alle ore 17.30: partendo dalla Torre dell’Orologio in Piazza del Popolo i partecipanti percorreranno strade secondarie per scoprire la campagna faentina tra natura, storia e tradizioni fino a raggiungere la Torre di Oriolo dei Fichi. Qui sono in programma una visita agli interni della torre medievale e, alla luce del tramonto, un aperitivo a base di prodotti tipici del territorio.

La camminata si svolgerà su un percorso asfaltato di 10 km, lungo strade secondarie che attraversano le campagne faentine; il ritmo indicativo della camminata sarà di 1 km ogni 12 minuti (5 km/ora). Non è prevista per la camminata nessuna chiusura o regolamentazione particolare del traffico: sia all’andata che al ritorno ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada ed è responsabile in prima persona del proprio comportamento e della propria salute.

Dopo la visita alla Torre di Oriolo e l'aperitivo al tramonto, per chi volesse tornare in città a piedi ci sarà la suggestiva camminata di ritorno “sotto le stelle” lungo lo stesso percorso. In questo caso ogni partecipante dovrà dotarsi di un abbigliamento e una dotazione di luce idonei a essere visibile nel buio. Per chi vorrà fare solo la camminata di andata potrà organizzarsi con mezzi propri per il ritorno al punto di partenza o usufruire di un servizio di navetta, dalle ore 20.30 alle 22.30, che collegherà la Torre di Oriolo con la Palestra Lucchesi a Faenza (via Monsignor Vincenzo Cimatti, 3).

La partecipazione alla camminata è gratuita. L’aperitivo, aperto a tutti e comprensivo di un calice di vino e una golosa piadina in abbinamento, avrà un costo di 7 euro con il tagliandino consegnato al punto di partenza. Un piccolo punto ristoro sarà attivo per chi vorrà arricchire l’aperitivo con altri prodotti tipici del territorio.

Saranno premiati il gruppo (minimo sei persone) di camminatori più numeroso (4 bottiglie di Centesimino, vino simbolo di Oriolo di Fichi) e il gruppo proveniente da più lontano (una confezione di prodotti del territorio) che percorreranno insieme il percorso tra le due torri.

La passeggiata si terrà indipendentemente dalle condizioni meteo.

Informazioni e iscrizioni: leo.callini@gmail.com – 339 8854372