Una Cavalleria Rusticana "tacabile" messa in scena dai giovani talenti

La lirica fa il suo grande ritorno sul palcoscenico del Teatro comunale di Cervia, con il debutto della Cavalleria Rusticana, quarto e penultimo appuntamento della rassegna "Moments Musicaux", in programma domenica 4 marzo alle ore 18.00.

Opera in un unico atto di Pietro Mascagni tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga, la splendida pagina sarà diretta da Jacopo Rivani su regia, scene e costumi di Lorenzo Giossi, con l’Ensemble e Coro Tempo Primo e un pregiato cast vocale di giovani talenti (Santuzza, Laura Palma; Lola, Giorgia Paci; Turiddu, Davide Piaggio; Alfio, Giacomo Contro; Lucia, Elisa Gentili).

Il melodramma va in scena in versione prêt-à-porter, con un formato tascabile e “portatile”, pensato per un pronto consumo e organizzato in forme e dimensioni snelle, quindi facilmente replicabile in ogni ambiente. La produzione conoscerà infatti una tournée che la porterà a calcare, nei prossimi mesi, i palcoscenici dell'Emilia e della Toscana, nel più ampio quadro del progetto “Ceci n'est pas Theatre”, già accolto con entusiasmo da critica e istituzioni.

Il botteghino di Cavalleria Rusticana è già operativo al 339 6249299 e all'indirizzo di posta elettronica info@lacorelli.it (Biglietto Intero: 10 €; Ridotto per Iscritti alla newsletter de LaCorelli: 8 €; Ridotto per Iscritti ad una scuola di musica: 5 €; Ridotto per Studenti fino a 18 anni: 5 €. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis).