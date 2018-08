Una cena in compagnia per divertirsi e aiutare la scuola

Domenica 26 agosto alle 19.30 l’associazione Coyote organizza a Barbiano “Ritroviamoci in via Manzoni”, una serata proposta come un’occasione per ritrovare la convivialità di una volta nel paese.

L’iniziativa sarà l’occasione per cenare tutti insieme, accompagnati dal piano bar di Helenia. La serata è a fini benefici a favore delle scuole di Barbiano.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro giovedì 23 agosto. La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini fino a 10 anni. Per prenotazioni rivolgersi ad Angela Arredostock e Didi Estetista o al numero 339 4450304.

L’incasso dell’ultima iniziativa organizzata dall’associazione Coyote, il torneo di calcio balilla umano al parco Bacchettoni, è stato devoluto alle scuole di Cotignola. In particolare, sono stati donati alla scuola media “Luigi Varoli” due asciugacapelli a muro per la palestra, mentre alla scuola elementare “Angeli del Senio” è stata installata una nuova Lavagna interattiva multimediale.

L’evento è organizzato dall’associazione Coyote, con il patrocinio del Comune di Cotignola. Contestualmente è stato avviato un dialogo con l’associazionismo locale per una futura collaborazione in questi eventi.