Una cena in musica con G & The Doctor

Venerdì 3 luglio è in programma una cena in spiaggia accompagnata dalla musica di G & The Doctor al Finisterre Beach di Marina di Ravenna.

La voce portentosa di Gloria Turrini e le note al pianoforte di Mecco Guidi interpretano i blues dei primi del '900, dove Bessie Smith e Ma Rainey erano regine incontrastate. Roots, le radici della musica moderna. Il blues rurale dei campi di cotone del Mississippi, gli spiritual della speranza, il traditional jazz, il ragtime e lo swing.

Nella formazione in trio si aggiunge la tromba di Andrea Guerrini che aggiunge una preziosa sonorità ed un linguaggio che sposta ancora di più il suono verso lo swing degli anni '30.

Cena dalle 19:30, live ore 21:30. Prenotazione per la cena alla carta consigliata, ma si potrà assistere ai concerti anche solo consumando qualcosa da bere rimanendo seduti secondo le attuali normative. Per info e prenotazioni: 349 2841775 o info@finisterrebeach.it