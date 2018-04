Una corsa nella “Riviera dei Pini”

Domenica 29 aprile, ore 10.30, parte dal Piazzale dei Pesci di Pinarella la Corsa podistica non competitiva “Riviera dei Pini”.

Le iscrizioni iniziano alle 9.30: la 1a Corsa podistica “Riviera dei Pini” si svolge principalmente in pineta tra Tagliata, Pinarella e Zadina, e si può scegliere tra un percorso da 16 km oppure uno da 8 km.

E' garantita l'assistenza medica, a disposizione dei podisti l'utilizzo di docce e servizi presso gli stabilimenti balneari, lungo il percorso verranno allestiti due ristori.

A tutti gli iscritti (quota pettorina € 10,00) verrà offerta una porzione di risotto presso lo stand gastronomico “inCOZZAti” .

Il ricavato verrà devoluto alla Parrocchia di Tagliata per rinnovare il parco giochi.

Nella mattinata, in Piazzale dei Pesci, verranno esposti vari modelli di Ferrari, attrazzione per grandi e piccini.

Per i bambini, possibilità di partecipare a laboratori organizzati dal “Comitato Genitori Scuola Alberto Manzi”, - crea la tua maglietta della Solidarietà - dalle ore 10:00, costo a maglietta € 5,00, il ricavato verrà devoluto alla Parrocchia di Tagliata per il rinnovo dei giochi nel parco.

E’ possibile scaricare il modulo di iscrizione alla Corsa Podistica https://www.rivieradeipini.it/wp-content/uploads/Modulo-Iscrizione.pdf