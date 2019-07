Una corsa per non dimenticare, scatta la “Staffetta della Memoria”

Domenica 28 luglio si corre la “Staffetta della Memoria” a Faenza, una manifestazione per non dimenticare la Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Ritrovo alle 7.30 nella Piazza del Popolo di Faenza. Partenza alle ore 8.00. La staffetta viene scortata per tutto il percorso dalla Polizia Stradale e da un auto dell’organizzazione per i ristori.

La tappa ufficialmente va da Faenza a Brisighella (11.9 km). Come lo scorso anno, per chi vuole fare qualche km in più si può proseguire facendo il Monticino fino a Castelbolognese passando da Riolo Terme per un totale di 35.4 km. Il ritmo medio è di circa 6 minuti al km.

Ogni partecipante è responsabile di se stesso, del proprio stato di salute e delle proprie capacità di affrontare il percorso. Le strade sono aperte al traffico, è obbligatorio rispettare il codice della strada.

La staffetta parte sabato da San Marino, raggiunge Bologna e in serata si sposta nel territorio faentino.

Domenica 28 luglio, alle ore 8.00, è l’assessore allo sport Claudia Zivieri a dare il via alla corsa in piazza del Popolo. Nel tragitto fino a Brisighella i partecipanti sono accompagnati dagli atleti faentini di Asd Leopodistica, che cura l’organizzazione di domenica mattina, dell’associazione Dinamo Podistica e di Atletica 85.