Una discoteca silenziosa: a Lugo è la volta di "Silent Cities"

Sabato 6 ottobre dalle 20.30 torna a Lugo, sotto al Pavaglione, Silent Cities, l’evento che porta in città una discoteca silenziosa. I partecipanti potranno infatti ballare e ascoltare la musica individualmente attraverso cuffie o auricolari.

Durante l’evento, invece di utilizzare un sistema classico di altoparlanti, la musica viene inviata attraverso trasmettitori wireless ad alta potenza o Bluetooth. Il segnale viene raccolto e trasmesso nelle cuffie wireless indossate dai partecipanti. Queste ultime hanno a disposizione tre canali, che permettono quindi di ascoltare diversi dj e generi musicali: hit commerciali, house e musica elettronica in uno, hip hop, reggaeton e latina nel secondo e musica anni ’70, ’80 e ’90, rock e indie nell’ultimo. L’opening è affidato a dj Lorenz, mentre il luogo della festa sarà segnalato da cuffie gonfiabili.

L’ingresso è libero, mentre il noleggio delle cuffie, a partire dalle 20, è a pagamento (13 euro in prevendita compreso di una consumazione e quota associativa e 16 euro senza prevendita, compreso di quota associativa). Per noleggiare una cuffia è necessario un documento d’identità. La musica inizierà alle 20.30, con chiusura all’1.30. In caso di maltempo l'evento si terrà comunque sotto le logge.

Nel corso della serata, inoltre, l’ala del monumento a Francesco Baracca sarà illuminata di rosa dalla Lilt.

Per ulteriori informazioni e prevendite contattare i numeri 346 1211076; 339 3380407 o 370 3115596 o scrivere alla mail cities.events@gmail.com.

Le discoteche silenziose sono spesso utilizzate nei festival musicali perché consentono di continuare la festa anche dopo gli orari in cui non è permesso riprodurre musica ad alto volume, evitando l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

L’evento è organizzato dall’associazione Bronx, con il patrocinio del Comune di Lugo e la partecipazione dei locali Bar Jolly e Lug la birreria del Pavaglione.