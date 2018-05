Una festa di fine stagione con piadina, salsiccia e Mercadini

Il successo avuto con la prima stagione della birra alla spina al bar del Mama’s e qualche barilotto rimasto ancora al fresco chiedevano una degna celebrazione a fine stagione 2017/2018: ecco così che si prepara per mercoledì 13 giugno, dalle 19.30 in poi, una serata salsiccia, piadina e birra, in compagnia di Roberto Mercadini.

Mercadini presenta il suo primo romanzo, dal titolo “Storia perfetta dell’errore”. Storia perfetta dell'errore è un libro che parla della più grande storia mai raccontata: la comparsa e l'evoluzione della vita sulla terra. Ma la più grande storia mai raccontata non era la Bibbia?

Ecco, nel libro in cui si parla moltissimo anche della Bibbia, in effetti. Ma non fatevi spaventare dalla difficoltà e dalla serietà di questi temi: si tratta pur sempre di una storia d'amore. Nella storia lui è di Rimini e lei è di Ravenna: come Paolo e Francesca. Si parla di Dante? No, ma si parla di Shakespeare. E di Newton. E di Galileo. Anche se a questi augusti personaggi si dedica solo qualche pagina. Il tema

che percorre il libro dall'inizio alla fine, invece, è quello della arti marziali giapponesi. Come fanno a stare tutte queste cose diverse in un libro solo? Perché il libro è un romazo. E un romanzo è una magnifica macchina narrativa, capace di raccogliere cose diversissime in un'unica ordinata struttura, come le diverse facce di un prisma. In questo caso un prisma perfetto e coerente, che ha come collante un unico

tema: l'errore.

La serata gastronomico-culturale si tiene a Ravenna, nella sede del Mama’s, si consiglia la prenotazione al 3319118800.