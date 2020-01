Una festa di musica con gli Horseloverfat e il party Anni Zero

Sono gli Horseloverfat i protagonisti del concerto di sabato 1 febbraio, ore 21.30, al Bronson di Madonna dell'albero. Dopo il live la festa continua con il party Anni Zero Plus.

Gli Horseloverfat nascono nel 2017, i componenti provengono da esperienze eterogenee, nel corso degli anni hanno collezionato collaborazioni con artisti italiani e internazionali (Vinicio Capossela, Mirco Mariani, Paolo Fresu, Jimmy Villotti, Fabrizio Bosso, Massimo Simonini, Mitchell Froom, Marc Ribot, Howe Gelb, Steve Wynn, Bruno Perrault).

Il risultato del sodalizio è un pastiche transnazionale apolide che tutto ingloba senza alcun riguardo verso i purismi e la coerenza.

Atmosfere sci-fi e psichedelia della prima ora, elementi aleatori e destrutturati presi a prestito dal free jazz, dal minimalismo, dall'ambient black e dalla prima elettronica tedesca trovano spazio accanto a suggestioni esotiche fittizie e approssimative.

Un universo finto e artificioso, kitsch e naif in cui il gesto spontaneo e ingenuo è l'unico elemento innocente in un mare digitale di squali, truffatori e furbetti. Le radici sono state recise e allora non ci resta che fluttuare nella babele della finzione dando voce a ciò che crediamo (illudendoci) ci sia ancora in noi di vero.

Horseloverfat, psichedelia transnazionale apolide della porta accanto.

Ingresso gratuito entro le 23.