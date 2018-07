Una festa in spiaggia con rotta verso Neverland

Giovedì 2 agosto dalla spiaggia del Singita di Marina di Ravenna si compie un vole fino a Neverland.

Neverland, l’isola che non c’è, si trova vicino alla via lattea e per questo è un luogo raggiungibile solo in volo. Il tempo è difficile da tracciare, ed è per questo che vi si rifugiano tutti coloro che non hanno desiderio di crescere.

Giovedì, dalle 19.00, il Singita si trasforma nell’isola simbolo della ricerca della felicità, un luogo colorato, circondato da barriere coralline, e abitato da fate, pirati, indiani e sirene, visibile solo a chi non dimentica il bambino che è in sé. Per raggiungere questo posto magico basta prendere la seconda stella a destra, poi dritti fino al mattino. E liberare la fantasia, seguendo la mappa dei nostri sogni.

Ad animare la festa ci sono l'aperitivo al tramonto, le specialità del ristorante, il Djset di Lorenzo Ghetti e LUKuke Adams e il Make Up corner di Arianna Barlini & Andrea Esposito.