Il Comune di Solarolo e l’associazione culturale "I Cultunauti" organizzano una mostra in omaggio al pittore Giovanni Pini presso l'Oratorio dell’Annunziata. L'esposizione è in programma da giovedì 18 a domenica 21 gennaio, con i seguenti orari: giovedì, venerdì e sabato dalle 18 alle 22; domenica dalle 10 alle 20. Ingresso libero.

Giovanni Pini è nato a Bologna nel gennaio 1929. Si è trasferito con la famiglia a Faenza all'età di otto anni. A Faenza ha frequentato gli studi classici, per poi laurearsi in lettere antiche all'Università di Bologna. Dopo la laurea ha insegnato nella scuola media secondaria, è stato per trent'anni docente di greco e di latino nei licei: prima a Fermo, quindi a Cesena e infine a Faenza. Senza aver mai frequentato scuole ad indirizzo artistico, si è dedicato alla pittura fin da giovane, cimentandosi nelle tecniche più disparate per un senso della ricerca che lo impegna acora oggi. La passione per le arti visive lo ha accompagnato lungo l'arco degli anni di scuola, che ha lasciato nel 1989 per dedicare la maggior parte del suo tempo alla pittura.

Vive e lavora in campagna, nei pressi di Solarolo. I suoi spostamenti si limitano alle vicine colline e alle valli del ravennate, da cui trae continui momenti d'ispirazione. Artista appartato, le sue uscite espositive non sono molte: dal 1956 personali e collettive a Faenza, Modena, Bologna, Venezia, Dozza Imolese, Imola, Lugo, Bagnacavallo, Forlì, Milano, Fusignano. Nel 1989 partecipa al concorso "Premio finis" a Isola delle Femmine (PA) presentato da Vittorio Sgarbi. Nel 1999 partecipa alla mostra "Paesaggio. Cinquanta pittori nella Romagna del '900" a Fusignano. Nel 2001 partecipa alla fiera "Contemporanea" di Forlì. Dal 1992 suoi quadri sono presenti in permanenza nella Galleria d'Arte Bongiovanni di Bologna.