Una Notte d'Oro tra magiche visite guidate e laboratori per bambini

Un ricco programma di visite guidate per gli amanti della cultura in occasione della Notte d’oro, sabato 6 ottobre. Si parte alle 17.30 con Ravenna svelata, un insolito itinerario guidato nel centro storico alla scoperta di una suggestiva Ravenna, nascosta o forse dimenticata: intrighi, lotte di potere, sanguinosi personaggi ma anche poesia, grandi storie d'amore, nobili dame indimenticabili, in una magica serata (a pagamento e su prenotazione: 0544482838/054435404 visiteguidate@ravennaincoming.it - www.ravennaincoming.it).

Da segnalare Dal Museo alla Bottega, sabato 6 alle 18 e domenica 7 ottobre alle 17, presso il Mar, iniziativa organizzata dalla Cna in collaborazione con il Comune, il Mar e l’associazione delle guide turistiche Ad Arte. Sarà possibile visitare, accompagnati da una guida professionista, la splendida collezione dei mosaici moderni del Mar proseguendo poi con la visita ad una bottega artigiana di produzione del mosaico situata in centro storico dove si potranno ammirare i mosaicisti a lavoro (su prenotazione 054435404/054435755, ingresso libero).

Dalle 10 alle 23 di sabato 6 ottobre la Domus dei Tappeti di Pietra di via Barbiani sarà aperta al pubblico, con visite guidate al sito archeologico alle 18, 19, 20 e 21 a cura della Fondazione RavennAntica (a pagamento, è consigliata la prenotazione tel. 054432512). Alle 20.30 al mausoleo di Teodorico il Polo Museale dell’Emilia Romagna propone una visita guidata tematica a cura di Paola Novara (ingresso a pagamento). Dalle 18.30 alle 23 visite guidate gratuite e senza prenotazione al municipio, cadenzate ogni 30 minuti, alla scoperta della storia di palazzo Merlato e delle sue sale più prestigiose. A conclusione, brindisi gentilmente offerto da Bolé. Punto d’incontro: scalone del municipio, piazza del Popolo 1 (per informazioni: Iat, piazza San Francesco 7, 054435404/054435755).

Sempre dalle 18.30 alle ore 23 sono in programma anche delle visite guidate gratuite e senza prenotazione, cadenzate ogni 30 minuti, alla scoperta della storia del palazzo della Provincia e delle sue sale più prestigiose. A conclusione, brindisi con Bolé. Punto d’incontro: piazza San Francesco, di fronte allo Iat (informazioni: Iat, piazza San Francesco 7, 054435404/054435755). Alle 21 Golden Women: le donne d’oro di Ravenna, tour di due ore condotto da Silvia Togni per le vie del centro storico, arricchito dai segreti del diario inedito dell'ultima erede di casa Rasponi. Dalle visioni dorate di Gustav Klimt e di Christian Lacroix al genio ribelle di Marianna Bacinetti, dalla filantropia eccentrica di Gugù alla pioniera del femminismo italiano Gabriella Rasponi Spalletti, nella storia di Ravenna le donne han sempre avuto un ruolo da protagoniste, malgrado tutto e contro tutti (a pagamento e su prenotazione: 3334982374, info@ravennaconclasse.it).

Infine alle 21.30 Suggestioni notturne al battistero degli Ariani, visita guidata ad uno dei più suggestivi monumenti di Ravenna, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Punto d’incontro e pagamento: vicolo Degli Ariani 1 (tariffa visita guidata 1 euro, gratuito per i minorenni). Visita guidata a cura dei servizi educativi del Polo Museale Emilia Romagna - sede di Ravenna (informazioni: 0544543724). La Notte d’Oro è anche per i più piccoli con due appuntamenti dedicati: dalle 18 alle 24 alla biblioteca Oriani Dante + brutto di Alessandro Bonaccorsi, workshop gratuito per famiglie sulla mostra Dante Plus. Uno, nessuno, centomila volti (iscrizioni info@bobolabo.com) e alle 18 e 19.30 la Fondazione RavennAntica propone Riflessi d’oro e giochi di tessere ai portici di piazza San Francesco, laboratorio di mosaico per bambini dai 5 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria: 0544213371 int. 2 (dal lunedì al venerdì, 8.30 – 13.30), punto di incontro biglietteria Cripta Rasponi e Giardini Pensili, piazza San Francesco. Tariffa: 6 euro a bambino.