Una notte dei musei in musica con oboe e clavicembalo

Dopo la felice conclusione della rassegna Capire la Musica e in attesa di iniziare la ricca programmazione estiva a Ravenna, la Cooperativa Emilia Romagna Concerti ha programmato una serata musicale che si svolge nel Refettorio del Museo Nazionale di Ravenna (via San Vitale) sabato 19 maggio alle ore 21 in occasione della Notte Europea dei Musei.

La manifestazione prevede l'esibizione dell'oboista Simone Fava e del clavicembalista Riccardo Morini, giovanissimi musicisti che collaborano regolarmente con la Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi.

Il programma della serata prevede due Sonate di Bach (entrambe in sol minore) e due Sonate di Domenico Scarlatti (in re minore e in mi maggiore).

Il prezzo dei biglietto (acquistabile alla Biglietteria del Museo Nazionale a partire dalle ore 20) è di 1 euro e comprende anche la visita al Museo.