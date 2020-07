Una passeggiata alla scoperta della Darsena fra storia e street art

Domenica 12 luglio è in programma una visita guidata alla scoperta della Darsena di Ravenna. Punto di incontro: ore 18:15 davanti all’ingresso dell’Almagià (via dell’Almagià 2). Da lì parte un tour a piedi della durata di un'ora e mezza circa che porta a scoprire questo particolare quartiere della città.

La vocazione portuale di Ravenna è antica quanto la città stessa. Già in età romana ospitava la flotta militare dell’alto Adriatico, oltre a essere un importante scalo commerciale. Nel ‘700 venne costruito il Canale Corsini, dove ancora oggi si trovano le installazioni portuali; a partire dal secolo successivo, con i primi bagliori della Rivoluzione Industriale anche in Romagna, la Darsena si trasformò in una brulicante area produttiva.

Fornaci, cementifici, mulini, centrali, fabbriche di mangimi e fertilizzanti: il paesaggio e la società di Ravenna si trasformarono in maniera radicale.

Nel dopoguerra, la piccola Darsena cominciò a stare stretta per lo sviluppo dei grandi stabilimenti: il porto si muoveva verso il mare, lasciando dietro di sé decine di fabbriche dismesse. Alcune di esse di grande valore architettonico: l’Almagià, il magazzino parabolico SIR, la Montecatini.

Oggi quest’area rappresenta lo sviluppo per Ravenna nel XXI secolo. Scopriremo insieme un paesaggio in transizione, dove nuove architetture incontrano l’archeologia industriale e la street art.

Costo: 15 € a persona (comprensivo dei radiomicrofoni).

Tour a numero chiuso, sono disponibili max 15 posti. Partenza garantita minimo 10 pax, confermate il giorno prima della partenza.

Per prenotarsi occorre scrivere o telefonare a: saveindustrialheritage@gmail.com o info@oriente-occidente.com, 377-4529323 o 338-9255590 indicando nome e cognome, numero dei partecipanti e recapito telefonico.

Durante il percorso è obbligatorio l’uso della mascherina.