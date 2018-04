Una passeggiata in campagna con ristoro

L’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, in collaborazione con i facilitatori dell’Associazione Festa, intende organizzare una serie di passeggiate alla scoperta del paesaggio agricolo cervese, sul modello delle Passeggiate patrimoniali realizzate da Festa nel Centro Storico di Cervia e a Borgo Marina.

Obiettivo delle Passeggiate nel Paesaggio è la valorizzazione e promozione delle realtà agricole del nostro territorio anche in chiave turistica.

Il primo appuntamento, sabato 21 aprile, vede l’Ecomuseo ospite dell’Azienda Agricola Il Covato di Pisignano, per una passeggiata fotografica nelle campagne del forese.

Per chi volesse passare una mattina immersi nell’aria fresca di campagna, l’appuntamento è alle ore 9,45 all'ingresso dell’Azienda Agricola in Via Zavattina, 1 con partenza alle 10,00. Il percorso della passeggiata si snoda lungo il fiume Savio, in un paesaggio colmo di fiori che offre notevoli opportunità fotografiche. Alle 11,00 circa i proprietari dell’Azienda Agricola Il Covato accolgono tutti i presenti per la creazione di un orto in cassetta e la mattinata si conclude con un piccolo ristoro offerto da Il Covato con i prodotti coltivati dall’azienda, disponibili anche presso lo shop.

La partecipazione è aperta e libera a tutti gratuitamente, su prenotazione.