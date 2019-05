Una passeggiata tra piante e fiori delle dune costiere

A partire da domenica 2 giugno, ogni prima domenica del mese di luglio, agosto, settembre e ottobre, il circolo culturale ricreativo Auser "Scuola Viva" e la Pro Loco di Casal Borsetti, organizzano escursioni sulle dune costiere della zona, aperte a tutti, allo scopo di riconoscere le piante tipiche dell'ambiente e comprenderne gli adattamenti.

Domenica 2 giugno 2019 l'appuntamento è in piazza Marradi a Casal Borsetti, alle 8.30, da dove si parte a piedi in direzione sud, per rientrare alle 12.30.

Per informazioni e iscrizioni Isella 338 2734 673.