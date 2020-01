Un aiuto contro la malattia: torna "Una piega per lo Ior"

Domenica 26 gennaio, dalle 9.30 alle 18, presso la sede FormART di corso Garibaldi 80 a Lugo, le parrucchiere volontarie dell’Istituto Oncologico Romagnolo scendono nuovamente in campo con “Una Piega per lo IOR”, l’evento a favore della campagna di raccolta fondi per il Progetto Margherita, il servizio di fornitura di parrucche oncologiche gratuite per le pazienti in chemioterapia. Tutte le donne del territorio ravennate, quindi, avranno la possibilità di “farsi belle” di domenica con un'offerta minima di 10 euro, contribuendo così a far sentire bellissime anche tante pazienti che lottano affinché il cancro non le privi della loro femminilità ed identità.



La perdita dei capelli rappresenta uno dei momenti più delicati di tutto il processo di guarigione da un tumore, soprattutto per le donne: la calvizie, lungi dall’essere una mera questione estetica, rappresenta forse lo stigma sociale più riconoscibile della malattia, cosa che crea forte disagio inficiando non solo sulla qualità di vita di una persona, ma anche sulla sua risposta alle cure. Non stupisce quindi che nel 2018 ben 451 pazienti abbiano usufruito di questo importante servizio: più di una al giorno.