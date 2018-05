Una pizza per aiutare gli amici gatti

Come ogni anno la Sezione ravennate dell'Enpa, organizza una pizzata di beneficenza, mercoledì 30 maggio alle ore 20.00, presso la Pizzeria Bruschetteria Lago Max in via Staggi 221 a Ravenna.

Pizza, bibita e caffè a € 15,00, prenotazione obbligatoria al numero 3391385034 anche con messaggio, oppure all'indirizzo ravenna@enpa.org, entro il 28 maggio.

Il ricavato della serata sarà utilizzato per le cure e l'alimentazione delle colonie feline gestite dalla Sezione.