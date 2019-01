Una raccolta di scritti in vista della festa delle beate

La Parrocchia S. Apollinare, in collaborazione con l’Associazione Culturale Ettore Masoni, Capit Ravenna e con il patrocinio del Comune di Russi, propone due appuntamenti per la celebrazione di beata Margherita Molli e della sua discepola e parente, beata Gentile Giusti.

Venerdì 18 gennaio alle ore 20.45, presso il cine-teatro Jolly, in via Cavour 5, in preparazione alla festa delle beate verrà presentata la raccolta “Un cuore che ascolta”, scritti, riflessioni e tracce per incontri di Mons. Mario Babini (nato a Russi nel 1925, morto dieci anni fa) curata dalle famiglie del gruppo Ancora; mentre domenica 27 gennaio alle ore 11.00, nella Chiesa Arcipretale di piazza Farini, si terrà la celebrazione solenne in memoria delle due beate alla presenza del Mons. Giorgio Orioli.