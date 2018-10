Una sagra "da favola" a San Pancrazio: piatti prelibati, musica e fiabe misteriose

La sagra paesana di San Pancrazio inizia mercoledì 10 ottobre con l’inaugurazione della mostra allestita all'interno del Ricreatorio Parrocchiale (ore 20.30), seguita nei giorni successivi da intrattenimenti di vario tipo e dalla possibilità di gustare le specialità tipiche nei tanti luoghi di ristoro fino a lunedì 15 ottobre.

Da segnalare l’allestimento itinerante di una fiaba tratta dalla raccolta di Ermanno Silvestroni ed Eraldo Baldini, che si svolgerà in strada, lungo un percorso che, partendo dal Museo della Vita Contadina, farà tappa in via Gino Randi, via Santa Caterina, via XVII Novembre per poi tornare al Museo (iniziativa realizzata in collaborazione con Laboratorio Viva Voce, Artej, Banda Città di Russi, Canterini Romagnoli Città di Russi, Idea Danza, Le Faville, Scuola di Musica Contarini, Consulta del Comune di Russi, con la partecipazione di “Baldo” e del Maestro Michele Carnevali e per la regia di Patrizia Abbate). Sempre in tema di fiaba si segnala inoltre la premiazione della VIII^ edizione del concorso per fiabe aperto alle scuole della Provincia di Ravenna promosso dalla Pro Loco di Russi, denominato "C'era una volta, voci nel tempo", che si terrà domenica 14 ottobre alle ore 15.30 presso la scuola elementare "M. Fantozzi".



Mercoledì 10 ottobre

Ricreatorio parrocchiale

ore 20.30 Presentazione mostra "Giobbe. L'enigma della sofferenza"

Giovedì 11 ottobre

Museo della vita contadina in Romagna

ore 20.30 Apertura mostra foto natura 'Foschini Silvano. Emozioni attraverso l'obiettivo', Paolo Mazzoni

ore 20.30 Presentazione mostra fotografica 'Le ombre di Pripyat. Viaggio a Chernobyl', a cura di Lara Baroncelli

ore 20.30 Anna Maria Boghi presenta le sue ceramiche artistiche

Società Operaia “Stel”

ore 20.00 Cena con serata a tema 'A spasso per l'Italia' (solo su prenotazione)

Pizzeria Orchidea

dalle ore 19.00 Pizza al tavolo

Venerdì 12 ottobre

Pizzeria Orchidea

dalle ore 19.00 Pizza al tavolo

Società Operaia “Stel”

ore 19.00 Ristorazione

ore 22.00 Concerto Live con i Miss Up: hit dagli anni '60 ai '90

Museo della vita contadina in Romagna

ore 21.00 Serata culturale con Eraldo Baldini 'I giorni del sacro e del magico'

Sabato 13 ottobre

Con partenza dal Museo della vita contadina in Romagna

ore 15.00 “A passo di fiaba”: Fiaba itinerante 'Il fuso nero' tratta dalla raccolta di E. Silvestroni ed E. Baldini

ore 17.00 Conferenza “Simbolismo e messaggi nascosti nelle fiabe”: riflessioni in chiave simbolica e psicologica sulla fiaba “Il fuso nero” a cura di Giancarla Tisselli (psicoterapeuta). Sarà presente il gruppo “Fiabe e Sogni” della Casa delle donne di Ravenna

Ricreatorio Parrocchiale

ore 18.30 Apertura pesca pro asilo

ore 18.30 Apertura stand gastronomico

ore 18.30 Apertura mostra con visite guidate

Pizzeria Orchidea

dalle ore 19.00 Pizza al tavolo

Società Operaia “Stel”

ore 19.00 Ristorazione

ore 21.30 Concerto Live con i Four Cats: classici del rock '70, folk e hard rock

Museo della vita contadina in Romagna

ore 20.30 Apertura mostra sui reperti bellici

Chiesa Arcipretale

ore 21.00 Spettacolo 'Ogni domanda è desiderio' a cura di 'Una compagnia di amici'

Domenica 14 ottobre

Chiesa Arcipretale

ore 8.00 e ore 11.00 Sante Messe

Piazza Zauli

ore 9.00 “43° Trofeo dell’uva” organizzato dalla “Podistica San Pancrazio” (Gara competitiva km. 21,097 - Gara non competitiva km. 11-8-4) e “Camminata della salute” organizzata dalla Casa della Salute

Museo della vita contadina in Romagna

ore 9.00 Apertura mostre (dalle 9 alle 12 / dalle 15 alle 19 / dalle 20 alle 23)

Via XVII Novembre - di fronte alla palestra

ore 10.00 “Memorial G. Zama - Moto d’epoca e non”

Società Operaia “Stel”

dalle ore 12.00 Ristorazione

Parcheggio di fronte al Campo Sportivo

ore 14.00 “Memorial G. Zama" - Esibizione di Go-Kart ad invito

ore 15.00 Torneo di Zachén

ore 16.30 Spettacolo musicale con Enrico Balducci

Pizzeria Orchidea

nel pomeriggio Esibizione Pizza acrobatica

Piazza Zauli

ore 14.30 Gruppo folk italiano 'alla Casadei'

Ricreatorio Parrocchiale

ore 14.30 Apertura pesca pro asilo

ore 15.00 Apertura mostra con visite guidate

Chiesa Arcipretale

ore 15.30 Solenne Benedizione

Atrio Scuole elementari

ore 15.30 Il Teatro del Drago presenta lo spettacolo di burattini 'Le avventure di Fagiolino', a seguire Premiazione 8° Concorso Fiabe “C’era una volta, voci nel tempo”

Società Operaia “Stel”

ore 16.00 Pizza fritta e Dj set a cura di Luca Hernandez: rock'n roll e garage rock

ore 19.00 Ristorazione

Ricreatorio Parrocchiale

ore 18.00 Apertura stand gastronomico

Pizzeria Orchidea

dalle ore 19.00 Pizza al tavolo

Atrio Scuole elementari

ore 20.45 Spettacolo Comico a cura di Gianni e Paolo Parmiani 'Bene, bravi... bis!'

Parcheggio di fronte al campo sportivo

ore 22.30 Sorpresa pirotecnica (meteo permettendo)

Lunedì 15 ottobre

Società Operaia “Stel”

ore 19.00 Ristorazione

Pizzeria Orchidea

dalle ore 19.00 Pizza al tavolo



Per tutta la durata della festa sarà presente il luna park.