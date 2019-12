Una scenografia fiabesca per il presepe meccanico di Villa Prati

Apre al pubblico domenica 22 dicembre e prosegue fino al 19 gennaio con nuovi allestimenti il Presepe animato meccanicamente di Villa Prati, che ogni anno viene visitato da oltre cinquemila persone provenienti da tutta la regione.

Nel presepe della frazione bagnacavallese, allestito presso le ex scuole elementari di Villa Prati, fra diorami e scenografie che ricostruiscono gli episodi legati alla Natività trovano spazio gruppi di figure e ambientazioni che si muovono all’alternarsi del giorno e della notte. La parte superiore del presepe è stata rinnovata con una scenografia fiabesca, nuovi personaggi, casette e illuminazione. Movimenti e ombre in galleria è inoltre una nuova sezione dedicata ai vecchi meccanismi dei presepi degli anni passati.

L’allestimento è curato dall’associazione Amici del Presepe. Realizzato in gran parte con materiali di recupero, il presepe si estende su una superficie di oltre 70 metri quadrati.

Le ex scuole elementari di Villa Prati sono in via Sinistra Canale Inferiore 67.

Orari di apertura (fino al 19 gennaio): festivi fino al 6 gennaio ore 10-12 e 14.30-19; domenica 12 e 19 gennaio ore 14.30-19; feriali dal 24 dicembre al 4 gennaio, sabato 11 e 18 gennaio ore 14.30-17.30.

Il presepe fa parte del programma Bagnacavallo d’inverno.