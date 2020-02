Una serata di parole e musica con tante poesie e la voce di Sara Dall’Olio

Sabato 15 febbraio ore 20,30 ci si ritrova al centro sociale Pisignano Cannuzzo per festeggiare i 9 anni dalla fondazione dell’associazione culturale Francesca Fontana istituita proprio nel giorno di San Valentino.

Un’occasione per stare insieme in compagnia tra parole e musica in una serata dedicata all’amore. Le “parole” parlano di questo sentimento con passione attraverso le poesie scritte da Simona Rossi, Giuseppe Grilli, Alessandra Maltoni, Pietro Baravelli e Rita Ricchi e con le poesie vincitrici del concorso “Scrivile del 2019”. Le letture sono affidate alla voce narrante di Lorenzo Pieri.

Non manca l’accompagnamento musicale con grandi artisti del nostro territorio come il maestro Fulvio Penso (tromba e Flicorno) Emanuela Grassetto (Violino), Fabrizio di Muro (Tastiera) Jacopo Vulpiani (Batteria) e Gastone Guerrini Contrabasso e voce.

Conclude la serata l’esibizione della talentuosa cantante cervese Sara Dall’Olio.

L’ingresso a offerta libera viene interamente devoluto e consegnato al termine della serata alla cooperativa Sociale Lo Stelo di Cervia.