Una serata di poesia per ricordare Mario Vespignani

Sabato 11 gennaio, alle ore 21.00, presso la Sala Tamerice in Via Vittorio Veneto 21 a Castiglione di Ravenna, l’Associazione Culturale “Umberto Foschi”, in collaborazione con l'Istituto Friedrich Schürr, organizza una “Serata in ricordo di Mario Vespignani”, poeta e dicitore forlivese, scomparso nel 2015.

L’incontro, condotto da Radames Garoia, vede la partecipazione di Giuseppe Brunelli e Francesco Nardi (attori della Cumpagnì dla Zercia di Forlì), Nivalda Raffoni e Sauro Mambelli, che leggeranno poesie e zirudelle di Vespignani. Gabriele Zelli racconterà la biografia, il profilo umano, culturale e sociale del poeta.

Interventi musicali e canori a cura di Tina e Mauro Neri.

Al termine, ciambella e cagnina per tutti. Ingresso libero.