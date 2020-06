Una serata in spiaggia alla scoperta dei fratini

Le Associazioni di volontari da quasi due mesi impegnati sulle spiagge di Marina di Ravenna invitano la cittadinanza alla scoperta dei fratini, elegantissimi ed affascinanti piccoli uccelli purtroppo in via di rapida estinzione. L'appuntamento è nello stabilimento Tequila di Marina di Ravenna che martedì 30 giugno, a partire dalle ore 18.30, ospita l'incontro sul tema dal titolo “Tequila Bip Bip & Fratini d’Italia”, adattissimo anche per bambini e ragazzi.

Per consentire al meglio la frequentazione degli spazi in sicurezza si consiglia la pre-iscrizione al link: https://forms.gle/CUE6naZ4bduH9DNJ6 . Si invitano tutti i partecipanti a dotarsi di mascherina.

Questo il programma: ore 18.30, saluto delle Associazioni, con breve presentazione da parte dei referenti delle attività in corso. Ore 18.45, ci si sposta nella spiaggia dell'ex stabilimento dell'Esercito ora demolito, posto a due bagni di distanza dal Tequila, per una "lezione" sul campo con gli ornitologi Roberta Corsi e Fabio Imola di AsOER (Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna). Roberta e Fabio, che seguono i nidi di Rimini e Riccione al 2005, racconteranno tutti i segreti dei fratini e della difficile missione che ci spetta per provare a salvarli dall'estinzione.

Si valuteranno tutte le possibilità per gli stabilimenti di convivere senza troppi disagi con la presenza dei nidi, che spesso diventano un valore aggiunto e, come abbiamo verificato in queste settimane, una specie di “attrazione” per lo stabilimento stesso, oltre che garanzia di una spiaggia sana e pulita. Se tutto procede come in questi giorni, potremo anche imparare a riconoscere le impronte di fratino direttamente sulla spiaggia. Seguirà, alle ore 20.00, un "Pasta Party" a base di pasta, anche vegana, presso il bagno Tequila. Possibilità di menù alla carta. Informazioni e prenotazione obbligatoria per la cena al link di pre-iscrizione sopra indicato oppure al numero 3349470326.

Infine, alle ore 21.00, presentazione di “Fratini d’Italia - Cronache di resistenza dalle nostre spiagge”, un reportage a fumetti dedicato alla stagione di nidificazione del fratino sulle ultime spiagge naturali del Paese, e ai tanti attivisti che ogni anno si battono per salvarne le ultime colonie riproduttive. Direttamente dall'Abruzzo, sarà a Marina di Ravenna per noi l'autore, Franco Sacchetti.