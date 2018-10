Una serata per Genova, tra musica e gastronomia

Sabato 13 ottobre l’hotel Ala d’oro di Lugo, in corso Matteotti 56, ospita alle 20.30 la serata conviviale-musicale “Genova per noi”. L’iniziativa, in programma nell’ambito del Caffè letterario, è dedicata alla Liguria attraverso le note dei suoi cantautori.

Grazie alla voce di Lele il Saraceno e alla chitarra di Corrado Cacciaguerra, si renderà omaggio ai cantautori e ai poeti di questa terra, come De Andrè, Lauzi, Paoli, Fossati, Montale, Sbarbaro e Caproni, oltre alla gastronomia.

L’appuntamento fa parte del calendario della XV edizione del Caffè letterario, che toccherà come sempre i più svariati temi culturali, dalla storia alla narrativa, dalla filosofia alla musica, dalla poesia all’arte, senza dimenticare le serate musicali-conviviali a tema e le letture collettive dei grandi classici della letteratura.

La seconda serata conviviale-musicale è in programma lunedì 12 novembre con “Una cena a casa Rossini” in compagnia di Stefano Bicocchi, in arte Vito, e sua moglie nei panni dei coniugi Rossini.

Il costo per partecipare alla serata è di 29 euro (cena con bevande incluse). È necessaria la prenotazione al numero 0545 22388. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it/.

La rassegna è curata ancora una volta da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, il trio che nelle passate stagioni ha dato prova di grande attenzione alla qualità, riuscendo a portare a Lugo autori e studiosi al centro dell’attualità locale e nazionale.