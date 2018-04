"Una storia disegnata nell’aria" con Guido Castiglia

Martedì 10 aprile, ore 15.30, l’attore e regista Guido Castiglia è ospite della VII edizione di Siamo asini o maestri? alla Sala Mandiaye N'Diaye del Teatro Rasi a Ravenna. Castiglia mette in scena "Una storia disegnata nell’aria".

Siamo asini o maestri? propone quattro incontri fino ad aprile, che affrontano il tema “pedagogia e vocazione”, pedagogia come disciplina unita a una disposizione dell’essere, congenita alla figura del buon maestro che accompagna alla conoscenza, guida e conduce attraverso l’esortazione e l’esempio.

Guido Castiglia parlerà della sua arte narrativa, e in particolare di uno spettacolo nel quale l’arte della narrazione mira diritto al cuore dei ragazzi facendo emergere, con l’intelligenza delle emozioni, la fragilità di una adolescente trovatasi al centro di uno dei momenti più drammatici della nostra Repubblica: le stragi di mafia. Parlerà di uno spettacolo che racconta di Rita Atria, dei suoi “tatuaggi emotivi”, della sua voglia di vivere e della sua capacità di trasformare, grazie all’aiuto di Paolo Borsellino, il sentimento di vendetta in senso di giustizia. Una storia disegnata nell’aria vive il sentimento contemporaneo nelle pieghe degli stati d’animo e nella vitalità caparbia di una diciassettenne che ha visto sgretolare la sua speranza in quel tragico 19 luglio 1992; una storia degna di essere raccontata, oggi, ai ragazzi. Lo spettacolo è una narrazione che mette al centro la presa di coscienza e la comprensione che i principi del rispetto, della coerenza e della responsabilità non possono che essere l’unica via percorribile per una convivenza civile e libera.

Allestimento dello spettacolo realizzato in collaborazione con LIBERA.

Siamo asini o maestri? è un percorso di formazione sulle molteplici forme ed espressioni artistiche, con particolare attenzione al settore del teatro per la prima infanzia. Gli incontri sono dedicati a insegnanti, operatori, genitori, e sono momenti formativi sul gioco e le contaminazioni tra le arti, la tradizione e la sperimentazione dell’arte applicata all’infanzia. Il tema verte sulle molteplici relazioni tra il mondo della scuola, i linguaggi del teatro e l’arte, attraverso l’esperienza vissuta di alcuni testimoni e “maestri”. In alcuni casi, gli incontri formativi prevedono momenti di pratica artistica, di sperimentazione anche in forma laboratoriale dei temi e linguaggi trattati. I relatori sono artisti, intellettuali, professionisti italiani ed europei.

L'iscrizione è gratuita, necessaria la prenotazione. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.