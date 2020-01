Una tombola solidale per portare aiutare i bimbi della Sierra Leone

Emergency Ravenna, in collaborazione con il Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi organizza per mercoledì 5 febbraio alle ore 20.30, presso i locali del Centro in via Aldo Moro 2/1, una tombola solidale il cui ricavato viene devoluto alla corsia pediatrica dell’ospedale di Emergency a Goderich in Sierra Leone.

Emergency è un'associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Inoltre promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Il gruppo Emergency di Ravenna è attivo sul territorio locale da oltre dieci anni con volontari che operano nella raccolta fondi mirati a progetti particolari. Diverse sono le attività che ogni anno vengono organizzate per la raccolta fondi, dai banchetti informativi alle conferenze su progetti umanitari, dalle mostre fotografiche agli incontri sulla pace.