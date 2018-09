"Una Voce per l'Europa": ecco la finale del Festival

È arrivato alle battute conclusive Una Voce per l’Europa 2018, storico concorso canoro internazionale giunto al suo 50° anno di vita.

Mercoledì 5 settembre al ristorante Bocon Divino di Bagnacavallo (via Macallo 38) si tengono le semifinali, con oltre 100 concorrenti provenienti da tutta Italia. Le audizioni, davanti a una giuria di addetti ai lavori, iniziano alle 10 e proseguono fino a sera (ingresso libero).

Da questa fase usciranno i 24 cantanti (12 per la categoria brani in lingua italiana e 12 per la categoria brani in lingua straniera) che giovedì 6 settembre si sfideranno nel corso della Finalissima sul palco del Fantini Club di Cervia (Lungomare G. Deledda 182).

La serata avrà inizio alle ore 20,30 e sarà ad ingresso gratuito (prenotazione tavoli per cena:info@voceeuropa.it).

Le esibizioni dei finalisti saranno valutate da una giuria di esperti e addetti ai lavori presieduta dal Maestro Vince Tempera e composta, fra gli altri, dal cantautore Paolo Mengoli e da Gianluca Pecchini, Direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti.

A portare un tocco di glamur e grande bellezza alla gara, tra una votazione e l’altra, ci saranno le ragazze di Miss Reginetta d’Italia, il celebre concorso diretto da Alessio Forgetta, trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo e della moda.

La serata si concluderà con la proclamazione del vincitore di Una Voce per l’Europa 2018, che nella finale del concorso di bellezza il giorno dopo, 7 settembre, potrà esibirsi con la nuova Miss Reginetta d’Italia di fronte alla telecamere di Sky e Mediaset.

Il Festival trae la sua origine dall’idea del Cav. Silvio Giorgetti, che nel 1968 dette vita ad un primo concorso per voci nuove. Al Festival venne data l’attuale denominazione negli anni ’80, quando la manifestazione approdò sulla prima rete Rai con la conduzione di Pippo Baudo.

Oggi come allora,Una Voce per l’Europa vuole lanciare nuovi cantanti (singoli, duo o band) nel panorama musicale, portando i giovani talenti a contatto con il mondo degli addetti ai lavori. Per farlo, dalla scorsa primavera si sono svolti i casting in tutta Italia alla ricerca delle migliori ugole, mentre la fase conclusiva sarà ospitata nei prossimi giorni in provincia di Ravenna.