Underground e sperimentazione con Jack Cannon e Alos

Venerdì 23 Febbraio, al CISIM di Lido Adriano arrivano i live di Jack Cannon e ?Alos.

Jack Cannon è lo pseudonimo scelto per il primo album solista di Bruno Dorella, musicista di spicco della scena underground nazionale con un curriculum vitae di tutto rispetto, in cui trovano spazio esperienze in formazioni poliedriche (Bachi da Pietra, OvO, Ronin, Sigillum S), direttore della Byzantium Experimental Orchestra. L'intero lavoro, formato da un lungo brano per lato, è stato ispirato da "Trama - Il peso di una testa mozzata", romanzo a fumetti di Ratigher pubblicato nel 2011. Il mostro di fango armato di forcone - presente in quelle pagine - prende quindi definitivamente vita all'interno dell'album, tenendo in ostaggio l'ascoltatore minuto dopo minuto. Al miraggio della voce di Matteo Tegu Sideri (Ronin, Above The Tree) è affidato il racconto della storia del mostro in lingua inglese, sopra un papier collè di percussioni etniche, field recording, voci esotiche, cori tribali in loop e arpeggi suadenti.

Altra esibizione della serata è quella di Stefania Pedretti, in arte ?Alos (OvO, Allum). Musicista e performer sperimentale, dal 2003 inizia ad unire queste due discipline per creare delle performance/spettacoli in cui la musica dal vivo è un elemento fondamentale. Il suo lavoro trascende i confini fra le arti performative, integrando musica sperimentale, performance, improvvisazione e video/art e rendendo parte attiva il pubblico attraverso la stimolazione dei 6 sensi. A fondamento di ogni sua azione performativa c'è la figura femminile il cui ruolo viene esplorato criticamente nella storia e nella società contemporanea. Nel 2015 e 2016 ha collaborato, come musicista e Music Producer, con il regista teatrale svedese Markus Ohrn nel progetto Azdora. Dal 2017 ha iniziato a collaborare come curatrice musicale, insieme a Francesca Morello, con Santarcangelo Festival, storico festival italiano di teatro contemporaneo.

Durante la serata selezioni musicali a cura di Cisim. Apertura porte ore 21,00. Inizio concerto ore 21,45.

Contributo soci 3 euro con tessera ENTES 2017/18.