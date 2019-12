"United Together", un omaggio a Yehudi Menuhin con la European Orchestra e Paolo Rumiz

Domenica 22 dicembre, alle 21.00, il Teatro Alighieri di Ravenna ospita il concerto "United Together - Omaggio a Yehudi Menuhin" con la European Spirit of Youth Orchestra diretta da Igor Coretti Kuret e con la partecipazione straordinaria dello scrittore Paolo Rumiz.

In programma musiche di Mozart, Bach, Beethoven e Schubert.

United Together è un toccante incontro di musica e parole, nonché un omaggio al leggendario violinista Yehudi Menuhin nel XX anniversario della sua scomparsa. I giovani e giovanissimi musicisti della European Spirit of Youth Orchestra arrivano da più di venti Paesi diversi e quando si esibiscono portano in scena lo spirito della cooperazione europea. Diretti dal fondatore di questo progetto, Igor Coretti-Kuret, saranno accompagnati dall’appassionato racconto dello scrittore Paolo Rumiz. Si esibiranno inoltre come solisti tre musicisti già premiati da concorsi internazionali di alto livello e accomunati dal vivere e studiare in un Paese diverso da quello d’origine.

Ingresso a offerta libera (su prenotazione 0544249244).