Uno, due, tre... e lo spettacolo va in scena

Dopo la sezione all’interno de La stagione dei piccoli, Drammatico Vegetale propone come di consueto – siamo all’undicesimo anno – l’anta primaverile di Artebebè anche nei dintorni di Ravenna, in collaborazione con le rassegne La città dei bambini di Lugo e di Bagnacavallo. Artebebè è l’unico festival del suo genere della provincia di Ravenna, concentrandosi sull’arte e il teatro specifici per una fascia d’età molto bassa che parte dai 18 mesi, tramite la proposta di spettacoli e installazioni realizzati in spazi intimi e a misura di bimbo. Quella con i comuni di Lugo e Bagnacavallo è ormai una collaborazione storica per Drammatico Vegetale, che nasce dalla reciproca volontà di radicare sempre più nel tempo Artebebè e di non lasciare scoperta l’offerta di arte e teatro per i più piccoli.

Va in scena così lo spettacolo "Uno, due, tre…" sabato 19 maggio (ore 17) alla Sala del Carmine di Lugo e domenica 20 maggio (ore 16.30) a Palazzo Vecchio di Bagnacavallo.

Gli spettacoli sono a offerta libera.