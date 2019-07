Urban Trail a Ravenna per riscoprire la Città d’acque

Domenica 7 luglio scatta alle 6 di mattina dallo Chalet dei Giardini l'Urban Trail Ravenna Città d’acque.

L’Urban Trail sta entrando sempre di più nelle abitudini dei ravennati che sanno che la prima domenica di luglio la sveglia suona prima del solito. L’alba e la città ancora dormiente offrono spazio per la mente e luoghi più facili da attraversare. Una città più malleabile che si offre anche nei luoghi meno frequentati a camminatori e runners.

Lo scopo della manifestazione è quello di far conoscere ai partecipanti le vicende della propria città per muoversi consapevolmente nella stratificazione storica della Ravenna Città d’Acque.

Per i runner disposti ad accettare questa sfida ci sono due percorsi: 7 o 16 km di corsa o cammino tra vie d’acqua attuali e dimenticate. A queste si aggiunge la visita guidata di 5 km condotta da Giovanna Montevecchi.

L’apertura straordinaria delle Mura di Ravenna nella passata edizione ha contribuito ad arricchire una manifestazione già piena di curiosità e di luoghi da esplorare. La visione dall’alto della cinta muraria – anticamente circondata dai fiumi cittadini – è stata per molti cittadini e turisti una nuova scoperta che da sola ha ripagato la fatica della levataccia.

Tra le evidenze storiche e le curiosità che si incontrano lungo i percorsi, le più apprezzate rimangono le bellissime architetture del Molino Lovatelli, l’inaspettato verde cittadino degli Orti Siboni, i passaggi tra le sponde e i ponti nascosti della Lama, la musica del violino che risuona nella cittadella della Rocca Brancaleone e l’improvvisa doccia vaporizzata al Parco Teodorico.

L’Urban Trail è dedicato alla memoria dell’amico Andrea Tamburini, un appassionato trail runner amante della corsa in natura che ora ci guarda dalle vette più alte del cielo.

Pre-iscrizioni compilando form sul sito 5€ (con pettorale, ristori, colazione e estrazioni premi).

Iscrizioni sul posto 8€