Valerio Massimo Manfredi e Arrigo Sacchi nel calendario di 'Cervia la spiaggia ama il libro'

È stato nominato lo scorso 20 marzo il nuovo presidente dell’associazione culturale "Cervia, la spiaggia ama il libro". Con la maggioranza dei voti a guidare l’associazione, ora è il direttore di Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi che raccoglie il testimone da Roberto Parisi, che ha ricoperto temporaneamente la carica a seguito della scomparsa improvvisa di Terenzio Medri.

"Sono felice di essere stato nominato presidente di questa associazione tanto importante e significativa per la cultura nella città di Cervia - ha dichiarato il neo presidente - Il mio compito sarà quello di portare avanti l’eredità che ci ha lasciato Terenzio Medri, la sua visione e la sua strategia. Ringrazio Roberto Parisi per avere ricoperto la carica di presidente in un momento delicato e di passaggio, che ha seguito con passione ed enorme dedizione la scorsa edizione. Ad attenderci, ora, una 27esima edizione di grande successo".

La rassegna letteraria organizzata dall'associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” - con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia - è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale - essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate. Dal 22 luglio al 14 agosto si preannuncia anche per il 2019 un calendario di oltre 20 appuntamenti in diversi luoghi della città: Viale Ravenna a Milano Marittima, Piazzale Aldo Ascione a Cervia e diversi stabilimenti balneari. Confermato il tradizionale Ferragosto con gli autori, con lo sbarco nella spiaggia antistante il Grand Hotel di Cervia e l’iniziativa "Un libro in ogni stanza". 29 giorni di appuntamenti sullo sfondo del mare e del sole, 24 incontri, 27 autori e tanti giornalisti coinvolti a intervistare i protagonisti. Tra i primi autori annunciati, anche Valerio Massimo Manfredi, Ivano Marescotti, Arrigo Sacchi e Marino Bartoletti.