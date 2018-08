Varietà di frutta e vino locale alla Mostra della Fruttiviticoltura

E’ tutto pronto a Reda per ospitare la 37^ edizione della Mostra della Fruttiviticoltura, l'annuale appuntamento rivolto non solo agli addetti ai lavori ma anche a tutti i consumatori, che avranno così modo di controllare la qualità dei prodotti che arrivano nelle nostre tavole.

La manifestazione è programmata venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 agosto prossimi nel cortile della scuola media di Reda, in via Selva Fantina 65, all’interno della “Sagra del Buongustaio”.

Nei tre giorni dell’evento si potranno visitare la mostra pomologica, curata dal Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena (Crpv), e quella del vivaismo, ammirare le migliori varietà di frutta e vino locali, le più moderne attrezzature per l’agricoltura e una mostra di trattori d'epoca.

Sarà inoltre presente uno stand dove saranno esposti prodotti ortofrutticoli locali aventi caratteristiche particolari per forma, dimensioni, peso, novità, mutazioni genetiche,....

La mostra sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: venerdì 17 e sabato 18 agosto dalle 19.00 alle 24.00, domenica 19 agosto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 23.00.