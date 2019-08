Varietà di vegetali e trattori alla Mostra della Fruttiviticoltura

Torna l’annuale appuntamento con la Mostra della Fruttiviticoltura, giunta alla 38^ edizione.

L’iniziativa, rivolta non solo agli addetti ai lavori ma anche a tutti i consumatori, si tiene sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 agosto nel cortile della scuola media di Reda, in via Selva Fantina 65, all’interno della “Sagra del Buongustaio”.

Tre giornate con un programma particolarmente ricco: si possono visitare la mostra pomologica, curata dal Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena (Crpv), e quella del vivaismo, ammirare le migliori varietà di frutta e vino locali, le più moderne attrezzature per l’agricoltura e una mostra di trattori d'epoca.

Viene inoltre allestito uno stand per esporre i prodotti ortofrutticoli aventi caratteristiche particolari per forma, grandezza, peso, novità, genetica.

La mostra èaperta al pubblico nei seguenti orari: sabato 17 e lunedì 19 agosto dalle 19.00 alle 24.00, domenica 18 agosto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 23.00.

Prevista domenica mattina, alle ore 10.00, la presentazione della mostra pomologica, con illustrazione delle caratteristiche delle varietà di frutta esposte, a cura del Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena.