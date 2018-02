Velenoso o commestibile? Torna il corso di micologia

Riparte il 19 febbraio il corso annuale di micologia di base promosso dal Gruppo Micologico di Ravenna in collaborazione con Avis comunale. Il programma delle lezioni prevede una introduzione sui caratteri generali dei funghi (19/02) poi una serie di approfondimenti dedicati a:

Venerdì 23/02 Aphyllophorales, gasteromycetes e Ascomiceti

Venerdì 02/03 Boletaceae

Venerdì 09/03 Funghi lamellati a spore colorate

Venerdì 16/03 Funghi lamellati a spore bianche

Venerdì 23/03 Russulaceae e Hygraphoraceae

Lunedì 26/03 Alberi e arbusti delle pinete e funghi simbionti

Venerdì 30/03 Nozioni di tossicologia e principali funghi velenosi

Il corso si conclude l’8 aprile 2018 con una escursione nella Pineta San Vitale.

Tutte le lezioni si tengono presso la sala riunioni (2°piano) della palazzina Avis di via Tommaso Gulli 100, Ravenna, con inizio alle ore 20.45.

Iscrizione euro 40,00 (comprensivi di dispense e quota associativa al Gruppo Micologico per tutto il 2018). Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che hanno frequentato almeno 5 lezioni.

Per iscriversi è possibile presentarsi tutti i lunedì sera presso la sede del Gruppo Micologico (via T.Gulli 100) oppure direttamente la prima serata del corso. Per info 339 5467231, Annalina.