Vent'anni di SaxArts Festival sul palco con Marco Albonetti e "L'abbraccio del Tango"

Mercoledì 4 dicembre, alle ore 21, il SaxArts Festival festeggia il proprio ventennale con il concerto "L'abbraccio del Tango". Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Marco Albonetti interpreta, insieme all'Orchestra Filarmonica Italiana, un repertorio di pagine di Astor Piazzolla.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Club Lioness Faenza e il Club Lions Faenza Host per raccogliere fondi destinati al progetto "Sano Giusto e con Gusto", per la sana alimentazione e salute dei bambini, promosso dalla Dottoressa Annamaria Acquaviva in collaborazione con l'Istituto Oncologico Romagnolo.

Marco Albonetti presenta il suo ultimo progetto discografico "L'abbraccio del Tango" con l'Orchestra Filarmonica Italiana, famosa per le collaborazioni con Andrea Bocelli ed Ezio Bosso. Il programma del concerto è dedicato interamente al compositore argentino Astor Piazzolla, precorrendo il centenario della nascita con una rilettura delle sue pagine più celebri.

Il concerto per il Ventennale del SaxArts Festival si affianca al Club Lioness Faenza e al Club Lions Faenza Host nella raccolta fondi destinati al progetto "Sano Giusto e con Gusto", realizzato dalla Dottoressa Annamaria Acquaviva in collaborazione con l'Istituto Oncologico Romagnolo. Un percorso didattico dedicato ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (3-11 anni) per promuovere nei piccoli la conoscenza della sana alimentazione e della sostenibilità ambientale e a praticare attività fisica. "Sano Giusto e con Gusto" si rivolge a insegnanti, genitori, nonni e tutte le persone presenti nella vita di un bambino, per fornire loro gli strumenti educativi e ludici. Attraverso l'utilizzo di materiale video, multimediale e di iniziative didattiche, il progetto stimola i bambini a partecipare ad un campionato per la creazione di menù gustosi, equilibrati e sostenibili e a rendere del pasto un'occasione educativa e socializzante.

È possibile acquistare i biglietti, in prevendita, alla Farmacia Sansoni di Faenza (Piazza del Popolo, 8) e, la sera del concerto, al botteghino del Teatro Masini a partire dalle 19. Il costo del biglietto è di 15 euro.