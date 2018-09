Ventimila chilometri in bici fino a Capo Nord: il viaggio di Valerio Fregnani

Martedì 4 settembre alle 20.45, ai Magazzini del Sale di Cervia, Valerio Fregnani presenterà il suo nuovo libro "Ventimilakm.com". Un’avventura nuova per Valerio dopo i 2.900 chilometri del viaggio di 46 giorni in Italia con un solo euro al giorno di budget. Questa volta è l’Europa il palcoscenico del viaggio, iniziato il 1 giugno del 2017 con l’obiettivo di raggiungere Capo Nord e arrivato a conclusione il 17 settembre. Ce l’ha fatta, non con un euro al giorno, ma sempre attento ai costi. Ha attraversato 13 Paesi, oltre 500 città, vissuto crisi e slanci di entusiasmo, imprevisti e incontri originali ma specialmente ha visto e fotografato luoghi fantastici, a volte quasi impensabili e sempre emozionanti. Le oltre 500 fotografie che accompagnano il racconto di questa esperienza straordinaria ne sono la prova. In caso di maltempo la presentazione verrà spostata adata da destinarsi