Veronica Pivetti in città per presentare il romanzo "Per sole donne"

Si tiene sabato 1 febbraio, alle 18.00, l'incontro con Veronica Pivetti al Mercato coperto di Ravenna in occasione della presentazione del libro "Per sole donne" (Mondadori). L’appuntamento si conclude con la firma delle copie del libro da parte dell’autrice.

Un romanzo Per sole donne, in cui le cinque protagoniste, non più giovanissime, ormai disincantate e consapevoli di quello che vogliono dalla vita, esigono la parità femminile in tutti i sensi. Quella vera, in cui alle donne è possibile finalmente esternare senza vergogna la stessa libertà d’espressione che gli uomini hanno da sempre. In che modo ottenerla? Beh, parlando liberamente di tutto, anche e soprattutto di sesso. Mentre loro si confidano, tra cene piene di confessioni e battute al vetriolo, tra incontri fugaci nei posti più impensabili e whatsapp infuocati, a noi lettori è concesso di origliare e di ridere, ridere tanto.

Ingresso gratuito.