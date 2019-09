Verso la Festa di San Michele, a Bagnacavallo una serie di laboratori teatrali. Anche la "merenda al sacco"

In occasione della Festa di San Michele 2019, Bagnacavallo ospita la prima edizione del progetto di teatro partecipato You Are Here! interamente dedicato ai suoi cittadini. Il progetto prenderà il via venerdì alle 20.30 con il primo di una serie di laboratori teatrali di narrazione e scrittura destinati ai cittadini, ospitati nella Sala Capriate dell’ex convento di San Francesco.

Il progetto, ideato dal collettivo Yah! e realizzato in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, è stato presentato il primo settembre alla Bottega dello Sguardo e proseguirà poi nel fine settimana sabato e domenica dalle 14 alle 18.30, quando i cittadini saranno coinvolti in una “merenda al sacco”. Si tratta di un’esperienza originale di condivisione di racconti che ogni partecipante potrà svolgere passeggiando in coppia con un tutor del collettivo Yah!, in un percorso mnemonico e fisico lungo le vie di Bagnacavallo definito dal cittadino stesso.

Martedì 17 e giovedì 19 settembre, dalle 20.30 alle 22.30, il laboratorio vedrà i cittadini intenti nella rielaborazione collettiva dei racconti nati durante le “merende al sacco”, al fine di creare una prima partitura scritta necessaria per la nascita della performance. Sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 14 alle 18.30, inizieranno le prove per la performance finale, durante le quali la scrittura prodotta in fase di laboratorio potrà essere verificata in scena dagli stessi partecipanti con l’ausilio dei membri del collettivo. Il laboratorio si concluderà il 23, 24 e 25 settembre con incontri serali dedicati alle prove finali della performance che andrà poi in scena durante la Festa di San Michele.

I cittadini che desiderassero dare il loro contributo al progetto senza partecipare ai laboratori potranno condividere la propria memoria attraverso brevi interviste che verranno svolte dal 16 al 20 settembre da diverse squadre del Collettivo Yah!, in orari e luoghi definiti dai cittadini stessi tramite prenotazione. I laboratori e gli eventi sono a ingresso gratuito.