Verso una nuova Divina Commedia: eccellenti dantisti al lavoro

Su proposta del Parco Letterario Terre di Dante, la Festa Nazionale dell’Unità organizza alle ore 18 del 7 settembre alla Sala Rossa un incontro con il Professor Enrico Malato sul tema “Verso una nuova Divina Commedia”. Conversano con il Professor Malato: Andrea Mazzucchi (Ordinario di Filologia Università di Napoli), Franco Gabici (Presidente Comitato ravennate Società Dante Alighieri), Livia Santini (poetessa), Giuseppe Chicchi (Presidente Associazione Amici di Dante) che coordina l’incontro.

Il Professor Enrico Malato, ritenuto da molti il più importante dantista italiano vivente, è il curatore della Necod (Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante), la più imponente pubblicazione su Dante in corso di realizzazione, composta di una quindicina di grossi tomi (per lo più già pubblicati) frutto di oltre 20 anni di duro lavoro e del coinvolgimento di un centinaio di specialisti. Un’opera colossale ormai in dirittura d’arrivo. L’ostacolo più difficile (definire il “nuovo testo” del Poema) è stato superato. I relativi volumi sono in uscita in autunno per i tipi della Salerno Editrice di Roma.

Il testo base di riferimento rimane sì la versione proposta da Giorgio Petrocchi nel 1965 che ha dettato legge per 50 anni. Ma, in realtà, rispetto alla versione confezionata da Petrocchi, il Professor Malato introduce circa 4.000 modifiche. Ecco perché chiunque vorrà leggere criticamente il capolavoro di Dante in futuro dovrà cimentarsi con “una nuova Divina Commedia”. Il testo “malatiano” del Poema detterà probabilmente legge almeno per alcuni decenni. Il Professor Malato, alla Festa Nazionale dell’Unità, ci darà in anteprima più di un’anticipazione.

Durante l’incontro scorreranno sul grande schermo della Sala Rossa le immagini dei ritratti più importanti di Dante da quelli storici di Giotto e di altri artisti trecenteschi a Raffaello e Dalì fino all’opera di Karim Raschid sulla scalinata del Metrò di Napoli (2011).

Il Professor Malato e il Professor Mazzucchi sono entrambi componenti del Comitato Nazionale per il 700° della morte di Dante. È gradito il dibattito.

Ingresso libero

Dopo l’incontro alla Sala Rossa, presso il Ristorante Toscano alle ore 20.30 del 7 settembre si replicherà la cena a tema dantesco che ha esordito con successo venerdì scorso.

Per prenotare la cena (€ 25.00) telefonare a Nazzarena (366-1597368) entro le ore 23.00 della sera prima.