Via al torneo di calcio internazionale “Stuoie Kids Foot”

Torna, per il quarto anno consecutivo, “Stuoie Kids Foot”, torneo internazionale di calcio per bambini della categoria Pulcini Under 11 promosso ed organizzato dall’associazione sportiva Quartiere Stuoie Calcio 1982 nelle giornate di Sabato 1 e Domenica 2 Giugno 2019. Ed anche quest’anno la manifestazione sarà ospitata nell’impianto dello Stadio Ermes Muccinelli di Lugo con il patrocinio della locale amministrazione comunale.

Un’idea nata da alcuni educatori appassionati di calcio pochi anni fa e divenuta in breve tempo un punto di riferimento per i settori giovanili e d’orgoglio per la stessa città di Lugo. E così, dalla scuola calcio di Stuoie, conosciuta ed apprezzata in tutto il territorio e che ogni anno educa allo sport quasi 300 bambini, è partita l’organizzazione di questo evento che nel recente passato ha riscosso un successo di partecipazione e di critica. Un successo sempre crescente grazie all’impegno della società sportiva, ma anche di amici e volontari che si riconoscono nei colori rossoblu simbolo di un quartiere molto attivo e con una forte identità locale.

La Cerimonia di apertura, alla presenza di tutte le squadre, famiglie, amici e rappresentanti delle istituzioni locali avrà luogo alle ore 9.00 di sabato 1° giugno, con inizio del torneo dalle 10.30. Nella stessa giornata del sabato anche due appuntamenti di pura aggregazione collettiva come il barbecue delle ore 19.00 aperto a tutti nell’area verde dello stadio e dalle ore 20.45 la visione su maxi schermo della Finale di Champions League fra Tottenham e Liverpool in diretta da Madrid. Domenica match conclusivi previsti dalle ore 16.00 con cerimonia di chiusura e premiazione alle ore 17.15.