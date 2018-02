Viaggi in famiglia sulle montagne, tra precipizi e voli in elicottero

Mercoledi 7 febbraio, ore 20.45, torna la rassegna Quaderni di Viaggio alla Biblioteca Goia di Cervia. Gioie e dolori dei viaggi in famiglia vengono raccontati da Sofia e Gabriele Giulianini, spaziando dalle rocciate sulle Dolomiti in mezzo a tormente di neve, fino alle ciclabili con fondo in ghiaia particolarmente aguzza.

Una serata che non mancha di riservare colpi di scena tra voli in elicottero e rischiosi precipizi.

Nei prossimi incontri di Quaderni di Viaggio si parlerà anche di:

21/02 Yemen

28/02 Da Vladivostok a Mosca

07/03 For A Piece Of Cake