Il viaggio temerario nella Commedia dantesca di Filippo La Porta

Nell’ambito del 46esimo ciclo di incontri letterari del Centro Relazioni Culturali, venerdì alle 18 alla sala Muratori della biblioteca Classense è ospite Filippo La Porta che presenta il suo libro dal titolo “Il Bene e gli altri. Dante e un’etica per il nuovo millennio”. A introdurre al pubblico l’autore è Maurizio Tarantino, direttore della biblioteca Classense, del Mar e delle Politiche e attività culturali.

La Porta ha compiuto un viaggio temerario nella Commedia dantesca per dimostrare che il Sommo Poeta può ancora dialogare con noi e aiutarci a ridefinire un’etica per il terzo millennio. L’autore si chiede come educare oggi un giovane, immerso in una cultura che ignora l'umanesimo e i tradizionali veicoli del sapere, in che modo riformulare i dilemmi dell'etica dopo che gli dei hanno abbandonato i nostri lidi. La risposta che si dà è che “l’inattuale" Dante, uomo del Medioevo e abitante di un universo ancora stabile, può darci indicazioni preziose attraverso l'ausilio involontario di Simone Weil. La filosofa francese ha scritto: "È bene ciò che dà maggiore realtà agli esseri e alle cose, male ciò che gliela toglie". Alla luce di questa intuizione La Porta individua l'idea morale all'origine della Commedia, dove i sette peccati capitali tolgono tutti realtà al prossimo. Così Dante può aiutarci a ridefinire un'etica che non consiste in imperativi categorici ma che ci permette di far esistere il mondo, nella sua inviolabile, corposa, mutevole alterità. E che ci chiede di ascoltare gli altri proprio al fine di farli esistere e di far esistere così anche noi.

Filippo La Porta è critico letterario e saggista, collabora a quotidiani e riviste, tra cui il Domenicale del Sole 24 ore e Il Messaggero. Tra i suoi libri ricordiamo “La nuova narrativa italiana” (1995), “Non c’è problema. Divagazioni morali su modi di dire e frasi fatte” (1997), “Maestri irregolari. Una lezione per il nostro presente” (2007), “Meno letteratura, per favore” (2010), “Pasolini” (2012), “Poesia come esperienza. Una formazione nei versi” (2013) e “Roma è una bugia” (2014). Per Bompiani ha pubblicato “Dizionario della critica militante” (con Giuseppe Leonelli, 2007) e “Indaffarati! (2016).

Prossimo appuntamento del ciclo: venerdì 25 ottobre con Alessandro Rivali, con “Ho cercato di scrivere Paradiso. Ezra Pound nelle parole della figlia: conversazioni con Mary De Rachewiltz”, Mondadori con Luca Gallesi.